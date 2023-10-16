МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Заявление президента США Джо Байдена, в котором он упомянул российского лидера Владимира Путина и высказался о своих целях на второй президентский срок, возмутило пользователей соцсети X. Байден пофантазировал о целях на второй срок

В ходе интервью телеканалу CBS Байден призвал представить, "что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет".

Пользователи назвали эту фразу прямой угрозой руководству РФ, которая может привести к масштабной катастрофе.

Так, пользователь FinestUtd посчитал, что угроза подавить Путина — это призыв Байдена к третьей мировой войне.

Человек с ником jpfoursc заключил, что слова президента США являются "полным и невероятно опасным бредом".

Пользователь HalfSmart2 отметил, что Байден не может объединить даже США и при этом говорит об объединении Европы, а daxtonbrown выразил сомнения американский лидер способен сделать мир лучше, так как мог бы предотвратить конфликт на Украине, но на самом деле спонсировал ХАМАС.

Следующие президентские выборы в США должны состояться в ноябре 2024 года.