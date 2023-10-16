МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Основной особенностью развития Социального фонда является переход не только к проактивным, но и к полностью беззаявительным выплатам, рассказал в ходе "Парламентского диалога" на базе Совета Федерации РФ председатель фонда Сергей Чирков. Эксперт назвал ошибки пенсионеров при увольнении с работы

"У нас нашей фишечкой, как я говорю, является такой переход не просто на проактивность, когда человеку предлагается заполнить заявление и его отправить, а на беззаявительность. Мы хотим, чтобы все выплаты, которые связаны с разными жизненными ситуациями, от Пенсионного фонда, от Социального фонда теперь, оказывались в таком формате беззаявительном, чтобы человек вообще ничего не делал, исходя из того факта, который наступил в его жизненном событии", — сказал он.

По его словам, данная практика уже началась и действует при выдаче материнского капитала, СНИЛС и пенсий по инвалидности.

"Вы наслышаны уже, что мы с 2020 года материнский капитал выдаём проактивно беззаявительно, сертификат приходит человеку в его личный кабинет на портале госуслуг. У нас проактивна и беззаявительна выдача СНИЛСов… И потом, после того как мы эту технологию опробовали и базы данных создали соответствующие, перешли уже на назначение пенсий без заявления. Это пенсии по инвалидности мы назначаем теперь с прошлого года без заявлений", — добавил он.