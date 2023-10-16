МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Wildberries компенсирует своим продавцам стоимость товара, если его подменят — на счет будет возвращена сумма, соответствующая актуальной цене на тот день, когда это обнаружилось, сообщает компания. Wildberries решил отменить комиссию при оплате картами Visa и Mastercard

"С 16 октября онлайн-платформа начала возвращать деньги продавцам, если их товары кто-то подменил. Партнерам площадки не придется для этого совершать какие-либо действия. Сотрудники Wildberries сами соберут информацию на всех этапах движения товара", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продавцу вернется вся стоимость товара "по актуальной цене на тот день, когда обнаружилась подмена", но без учета скидки постоянного покупателя и за вычетом комиссии.

При этом сам товар ему не вернется, а деньги будут зачислены на баланс в течение 30 дней после обнаружения подмены. В компании пояснили, что такой срок необходим для тщательного расследования со стороны специалистов маркетплейса.

"Мы находимся в постоянном диалоге с партнёрами, вместе обсуждаем с ними условия сотрудничества. Поэтому обновили правила по работе с подменами — хотим поддерживать прозрачность наших взаимоотношений", — добавили там.