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Wildberries компенсирует продавцам стоимость товара, если его подменят
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Wildberries компенсирует своим продавцам стоимость товара, если его подменят — на счет будет возвращена сумма, соответствующая актуальной цене на тот день, когда это обнаружилось,... ПРАЙМ, 16.10.2023
общество , экономика, новости, россия, wildberries, возврат денег
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Wildberries компенсирует своим продавцам стоимость товара, если его подменят — на счет будет возвращена сумма, соответствующая актуальной цене на тот день, когда это обнаружилось, сообщает компания.
"С 16 октября онлайн-платформа начала возвращать деньги продавцам, если их товары кто-то подменил. Партнерам площадки не придется для этого совершать какие-либо действия. Сотрудники Wildberries сами соберут информацию на всех этапах движения товара", — говорится в сообщении.
Отмечается, что продавцу вернется вся стоимость товара "по актуальной цене на тот день, когда обнаружилась подмена", но без учета скидки постоянного покупателя и за вычетом комиссии.
При этом сам товар ему не вернется, а деньги будут зачислены на баланс в течение 30 дней после обнаружения подмены. В компании пояснили, что такой срок необходим для тщательного расследования со стороны специалистов маркетплейса.
"Мы находимся в постоянном диалоге с партнёрами, вместе обсуждаем с ними условия сотрудничества. Поэтому обновили правила по работе с подменами — хотим поддерживать прозрачность наших взаимоотношений", — добавили там.