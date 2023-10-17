МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Президент Джо Байден превращает США в полицейское государство. Он любит вещать об угрозах и использует эту риторику для предвыборной кампании, чтобы еще больше расколоть страну и оправдать преследование своего главного политического соперника — Дональда Трампа, пишет New York Post. Байден пофантазировал о целях на второй срок

Арест сторонников Трампа, массовая слежка, напоминающая сюжет романа "1984" Оруэлла, цензура и идеологическая обработки населения — только часть нынешних реалий, говорится в статье.

Утверждается, что Соединенным Штатам грозит реальная опасность превратиться в полицейское государство, неуправляемую версию авторитарного режима, и именно туда ведет страну Байден или те, кто "дергает его за ниточки".

При этом издание приводит данные недавнего опроса компании Rasmussen Reports, согласно которым более двух третей граждан США согласны с этим мнением.

По словам бывшего спичрайтера Трампа Даррена Битти, США превращаются в "гиперидеологизированную версию полицейского государства", да еще и украшенную идеологией вокизма (усиленное внимание к вопросам социальной, расовой и половой справедливости — прим. ред.)

"Худший из всех миров", — оценил Битти.

У любого консерватора, утверждают авторы статьи, с каждым днем растут шансы стать мишенью ФБР. Сторонники Трампа или активисты движения за жизнь, католики или родители, протестующие против нововведений школьного совета — ФБР создало новую категорию экстремистов, которых стремятся отслеживать, утверждается в публикации.

"Наши избранные должностные лица охарактеризовали 6 января (в этот день в 2021 году сторонники Трампа ворвались в Капитолий — прим. ред.) как худшее событие в истории со времен Гражданской войны. У любого, кто хоть как-то стремится к продвижению по службе в ФБР, возникнет соблазн зацепиться за 6 января, чтобы заявить, что у них были какие-то надзорные или управленческие обязанности… и лица, отвечающие за все отделения на местах по всей стране, получают компенсацию в размере от 30 до 50 тысяч долларов, потому что их офисы успешно возбудили достаточное количество дел о внутреннем терроризме…" — цитирует издание бывшего агента ФБР Стива Френда.

Вместе с тем Френд отметил: "В этой стране нам очень повезло, что внутренний терроризм не представляет серьезной угрозы. Спрос на внутренний терроризм среди наших выборных должностных лиц и элиты значительно превышает предложение. Итак, вы манипулируете статистикой, чтобы выглядеть хорошо и получать больше комиссионных".