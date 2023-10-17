МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на обращение президента Украины Владимира Зеленского к странам Запада по вопросу поставок оружия. В Индии оценили, насколько Израиль унизил Зеленского

Украинский лидер, в частности, заявил: "Я благодарен всем нашим партнерам, которые нам помогают. Всех тех, кто останется с нами надолго. Всех, кто понимает, что это марафон, и чтобы пробежать марафон нужно поддерживать постоянный темп и рассчитывать силы".

Пользователь с ником oeyMannarinoUS сходу попытался лишить украинского президента какой-либо надежды: "Твой момент закончился".

Комментатор AliaalSaachez пошел дальше и попытался заглянуть в будущее: "Будем надеяться, что комик Зеленский проиграет президентские выборы 2024 года. После этого он сможет участвовать в призыве. Посмотрим, как ему понравится на передовой".

При этом EloNS_FaN_1 напомнил Зеленскому об ответственности: "Если начнется третья мировая война, ты будешь нести ответственность".

А пользователь GreekEconomyFTW выразил надежду на лучшее: "Похоже, комик готовит почву для капитуляции".

Комментатор RobinEnsminger2 дал президенту Украины дельный совет и привел убедительный аргумент: "Лучше всего провести мирные переговоры. Мы заняты Израилем".

Росия неоднократно заявляла, что военная помощь Запада не способна улучшить положение Украины и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится