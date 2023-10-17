МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Ряд факторов может серьезно повлиять на возможности Соединенных Штатов одновременно справляться с кризисами в Израиле и на Украине, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя слова президента США Джо Байдена о способности Штатов поддерживать обе страны. Пушков назвал три причины, по которым Украина надоест Западу

Ранее американский президент заявил, что у Соединенных Штатов достаточно ресурсов для одновременной поддержки и Украины, и Израиля.

"Байден самонадеянно заявил, что США могут справляться одновременно и с ближневосточным, и с украинским кризисами. Посмотрим, куда это заведет его и США вместе с ним в предвыборный год", — прокомментировал сенатор Пушков.

Вместе с тем сенатор напомнил, что общественное мнение в Соединенных Штатах расколото, "как никогда ранее", а республиканцы в конгрессе требуют перенаправить помощь Украине на Израиль.

При этом еврейскому государству не хватает боеприпасов для объявленной им "затяжной военной кампании" против ХАМАС, их могут поставить только США, но Украине тоже остро нуждается в снарядах.

"Все это может серьезно повлиять на возможности США справляться с двумя кризисами одновременно", — подытожил Пушков.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. После массированного ракетного удара бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.