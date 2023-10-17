МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Президенту США Джо Байдену следует провести дебаты с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым, в своей возрастной группе, считает председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Володин призвал проверять поддержавших ВСУ релокантов на факт госизмены

Володин, комментируя "фантазии" лидера Белого дома о подавлении российского руководства, отметил, что перед "победой над Россией", ему следует сначала "победить" Зюганова в его "возрастной группе".

"Победить Геннадия Андреевича, а потом уже заявляться. Но Геннадий Андреевич всегда знает где выход, а где вход. А Байден в этом путается и забывает, зачем он пришел. Поэтому у него шансов нет. Зюганов его победит", — подчеркнул спикер ГД.

По словам Володина, Зюганову следует подготовиться, так как многие люди, жившие в СССР, уехали в США.

"Вместо того, чтобы решать свои проблемы, они теперь будут бороться с нашей страной, и с нашим президентом", — добавил депутат.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркивал, что Байден после заявления о России и Ближнем Востоке забыл, что говорил.