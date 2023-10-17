ПЕКИН, 17 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, комментируя слова президента США Джо Байдена о желании подавить российского лидера, заявил, что Штатам необходимо научиться уважать других и уметь искать компромиссы, тогда никого не нужно будет подавлять. Путин заявил, что Россия поставила миллион тонн зерновых в Пакистан

Ранее Байден, рассказывая о своих целях при возможном переизбрании на второй срок, заявил, что он планирует объединить Европу для "подавления" президента России.

"Надо научиться уважать других и тогда никого не надо будет подавлять. А вот стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять и ведет к проблемам. Они (представители США — прим.), конечно, с присущим им обычным блеском любят и хорошо делают это — протокольно улыбаются, хлопают всех по плечу. Но уважение к другим людям, к другим странам, к другим народам заключается в другом, заключается в том, чтобы учитывать их интересы", — сказал Путин в интервью "России 24".

Также он вспомнил русскую поговорку "век живи — век учись", сказав, что она адресована не только президенту США, но и политическим элитам этой страны.

Более того, глава России считает Байдена опытным политиком, который знает какие задачи перед собой ставить и как их добиваться. "Если у них других задач нет, кроме как строить отношения с Россией, то это в известном смысле неплохо", — заключил российский президент.

Президент привел в пример премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, с которым у него утром состоялись переговоры. По словам Владимира Путина, у них с господином Орбаном часто не совпадают взгляды, но это не мешает им разговаривать и искать решение проблем.

Ранее заявление Байдена также прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Она сказал, что это «не новая идея», «все хотят подавлять» Россию и Путина. Однако главы Запада «с трудом» могут объяснить, приносят ли результат их усилия «в этом направлении», пока «они выбрасывают деньги [налогоплательщиков] впустую».