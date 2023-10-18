МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Каир отвергает идею перемещения палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров, заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Иордания и Египет отказались принять беженцев из сектора Газа

По его мнению то, что сейчас происходит, является попыткой вынудить гражданское население сектора Газа переселиться в Египет. "Мы это отвергаем", — сказал он.

Ас-Сиси подчеркнул, что любая попытка перемещения "делает нереализуемой идею создания палестинского государства".

Он также заявил, что если ему придется попросить египетский народ выйти, чтобы выразить неприятие идеи перемещения, то миллионы граждан выйдут, чтобы отвергнуть эту идею".

"Мы отвергаем такую ликвидацию палестинской проблемы и переселение палестинцев на Синай", — отметил ас-Сиси и выразил мнение, что нынешние боевые действия в секторе Газа могут привести к последствиям, которые выйдут из-под контроля. "Хезболла" объявила "день гнева" против Израиля

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Израильские военные начали массированные бомбардировки сектора Газа, вынуждая жителей анклава уходить из северной части на юг. По данным арабских СМИ, Египет и Иордания стали подвергаться сильному давлению со стороны Запада, требующего обустроить для них лагеря на своей территории.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Более двух миллионов палестинских беженцев проживают в Иордании. Они были вынуждены покинуть части Палестины, перешедшие под контроль Израиля в 1948-49 годах и позже — в ходе Шестидневной войны.

Сектор Газа — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре принадлежит частично признанному государству Палестина.