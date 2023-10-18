ПЕКИН, 18 окт — ПРАЙМ. Удар по больнице в секторе Газа является трагедией и гуманитарной катастрофой, при этом основные игроки не хотят углубления конфликта и нужно стремиться к единству палестинского общества, заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай президент России Владимир Путин. Удар по больнице в Газе нанес не Израиль, заявил Байден

"По госпиталю — трагедия, которая там произошла — это ужасные события. Сотни убитых и сотни раненых — это, конечно, катастрофа. В одном месте, тем более в месте гуманитарного характера. Вот и я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Во всяком случае нужно сводить это дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров", — сказал он.

По мнению российского лидера, основные игроки не хотят углубления конфликта, такое впечатление у него сложилось после разговора с пятью лидерами региона.

"Вот на мой взгляд, основные игроки: кто-то по определению не хочет, кто-то что-то опасается, но вот готовности к тому, чтобы развивать конфликт, превращать его в крупномасштабную войну — у меня так сложилось впечатление, таких практически нет", — добавил президент.

Путин также отметил наличие противоречий внутри палестинского сообщества, при этом, по его мнению, реакция Махмуда Аббаса говорит о том, что он не относится враждебно к сектору Газа и к тем, кто там руководит ситуацией.

По словам президента, это не значит, что не требуется повышать уровень взаимодействия и не значит, что не нужно добиваться единства палестинского сообщества или общества в целом. Помощь США Израилю в разы превысит финансирование Украины, подсчитали СМИ

"Конечно, палестинцы должны к этому стремиться, но это их дело. Мы не можем здесь руководить этим процессом", — добавил Путин.

Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Израильские военные начали массированные бомбардировки сектора Газа, вынуждая жителей анклава уходить из северной части на юг. По данным арабских СМИ, Египет и Иордания стали подвергаться сильному давлению со стороны Запада, требующего обустроить для них лагеря на своей территории.