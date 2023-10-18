ООН, 18 окт — ПРАЙМ. Блокировка США проекта резолюции Бразилии, призывающего в частности отозвать предписание Израиля жителям Газы переместиться с севера на юг анклава, является огромным внешнеполитическим провалом, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Небензя прокомментировал отказ Совбеза ООН принять резолюцию России по Газе

"Маски сброшены. Как ни старались американцы предстать в облике миротворцев, у них это в итоге не получилось. Огромный внешнеполитический провал Вашингтона", — написал он в своем Telegram-канале.

Бразилия подготовила проект резолюции, содержащий осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Документ призывает отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг анклава. В проекте содержится призыв к немедленному освобождению заложников без предусловий. В документе нет отдельного призыва прекратить огнь, но проект призывает к объявлению гуманитарных пауз для обеспечения гумдоступа сотрудникам ООН и другим гуморганизациям. Кроме того, проект резолюции призывает все стороны полностью исполнять обязательства по гуманитарному праву, в том числе обеспечивать защиту мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Стороны призывают соблюдать максимальную сдержанность.

Ранее СБ ООН не принял российские поправки к бразильскому тексту. Москва хотела добавить в текст параграф, в котором Совбез бы однозначно осудил неизбирательные удары по мирным гражданам, а также гражданской инфраструктуре в секторе Газа, в частности "чудовищный удар по больнице Аль-Ахли". Поправка также предлагала осудить от имени Совбеза введение блокады в отношении сектора Газа.

Вторая поправка предлагала внести в бразильский текст отдельный пункт: "Совет безопасности призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня".

В понедельник Совбез не принял проект резолюции РФ. Российский документ призывал немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Проект строго осуждал насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также все акты терроризма. Согласно российскому тексту, Совет призывал освободить всех заложников, создать условия для эвакуации гражданских лиц. В проекте резолюции также содержался призыв к обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарной помощи. В документе резолюции РФ не было упоминания ХАМАС.

Как отмечал Полянский, российский проект лучше отвечал гуманитарным потребностям гражданского населения Газы и не содержал в отличие от бразильского "политических элементов, которые могли бы расколоть членов СБ ООН".

Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Израильские военные начали массированные бомбардировки сектора Газа, вынуждая жителей анклава уходить из северной части на юг. По данным арабских СМИ, Египет и Иордания стали подвергаться сильному давлению со стороны Запада, требующего обустроить для них лагеря на своей территории.