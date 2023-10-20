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"Предал демократию". В Госдуме прокомментировали политику Байдена
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Диктаторская политика американского президента Джо Байдена предала демократию и разрушила "американскую мечту", заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. "Байден... ПРАЙМ, 20.10.2023
общество , новости, в мире, госдума, сша, политика, джо байден
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — ПРАЙМ. Диктаторская политика американского президента Джо Байдена предала демократию и разрушила "американскую мечту", заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
"Байден продолжает взятый курс на создание очагов хаоса и войны по всему миру. Да вот только ему бы русскую пословицу заучить: "Не рой другому яму, сам в нее попадешь"", — отметил политик.
По его словам, Байден приведет США к скатыванию к гражданскому противостоянию.
"Жители страны ему больше не верят, ведь он своей диктаторской и нацисткой политикой разрушил их американскую мечту, предал демократию, лишил их былых социальных гарантий и уверенности в завтрашнем дне", — добавил депутат.
Как подчеркнул Шеремет, Байден в стремлении навредить другим странам и подчинить их, загнал себя в тупик.
Ранее американский лидер в обращении к нации называл поддержку Украины и Израиля "разумной инвестицией", которая принесет дивиденды будущему поколению.