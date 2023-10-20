СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — ПРАЙМ. Диктаторская политика американского президента Джо Байдена предала демократию и разрушила "американскую мечту", заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. Байден пофантазировал о целях на второй срок

"Байден продолжает взятый курс на создание очагов хаоса и войны по всему миру. Да вот только ему бы русскую пословицу заучить: "Не рой другому яму, сам в нее попадешь"", — отметил политик.

По его словам, Байден приведет США к скатыванию к гражданскому противостоянию.

"Жители страны ему больше не верят, ведь он своей диктаторской и нацисткой политикой разрушил их американскую мечту, предал демократию, лишил их былых социальных гарантий и уверенности в завтрашнем дне", — добавил депутат.

Как подчеркнул Шеремет, Байден в стремлении навредить другим странам и подчинить их, загнал себя в тупик.

Ранее американский лидер в обращении к нации называл поддержку Украины и Израиля "разумной инвестицией", которая принесет дивиденды будущему поколению.