МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Администрация США отозвала заявление президента Джо Байдена о том, что Израиль отложит наземную операцию в Газе, пока Соединенные Штаты не вызволят заложников. Как сообщает телеканал Fox News, в Белом доме уточнили, что Байден сделал это заявление в ответ на вопрос, которого не расслышал. Профессор Сакс назвал, кто на самом деле управляет внешней политикой США

Телеканал напомнил, что журналист спросил у Байдена, отложит ли Израиль наземную операцию, пока США не вызволят заложников, и президент ответил утвердительно.

Белый дом, как сообщает Fox News, "незамедлительно отозвал эти заявления, отметив, цитата: "Президент был далеко. Он не слышал вопрос. Вопрос прозвучал так: "Хотели бы вы, чтобы было освобождено больше заложников?" Больше он ничего не комментировал".

Конгрессмен от Республиканской партии, член комитета по вооруженным силам и комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Уолтц, комментируя телеканалу ситуацию, отметил, что Белый дом не впервые отказывается от слов президента.



"И происходит это во то время, когда весь мир должен видеть силу и должен видеть ясность, а американский народ должен понимать, в чем состоит видение и как это все будет происходить, учитывая, что первостепенной задачей главнокомандующего является обеспечение нашей безопасности, — подчеркнул конгрессмен и добавил: — Поэтому мы ждем не дождемся ноября 2024 года. Нам нужно вернуть президента. Тогда бы не произошло ничего подобного…"



По мнению Уолтца, будь президентом Трамп, "мы бы точно знали его позицию и позицию Америки", и "никто в Белом доме не отказывался бы от слов и не приспосабливался бы к тому, что он преподносит миру".