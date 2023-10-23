МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что единственным условием для отмены наземной операции в секторе Газа является ситуация, при которой ХАМАС освобождает всех пленных и безоговорочно сдается. Минэк рекомендовал воздержаться от поездок в Израиль и Ливан

"Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, в которых прячется за израильскими мирными жителями, как они и делают сейчас, вернул бы наших заложников, всех 212 из них, и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы… Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется пойти и сделать это (провести наземную операцию — ред.)", — заявил Конрикус в интервью австралийскому радио ABC Мельбурн.

При этом пресс-секретарь не смог дать однозначный ответ на вопрос ведущего о том, что более приоритетно для ЦАХАЛ — полное уничтожение ХАМАС или освобождение всех пленных.

Он также прокомментировал прапалестинские протесты, прошедшие во множестве стран мира, и заявил, что людям нужно принимать какую-то сторону и выбирать, кого поддерживать, лишь согласно своей морали.

"Если вы хотите быть на стороне террористов и поддерживать их — это ваш выбор… Если вы можете принять (сторону ХАМАС — ред.), я думаю, что-то не так с вашей моралью", — добавил он.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.