МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сравнила ситуацию в секторе Газа с неразрешимой геометрической задачей о построении квадратуры круга, а также заявила о необходимости борьбы с терроризмом и защиты гражданского населения региона. "За гранью добра и зла". Медведев оценил заявления Байдена по Израилю

По ее словам, борьба с терроризмом, который принес много страданий как жителям сектора Газа, так и Израилю, чрезвычайно важна, но при этом должно быть сделано все, чтобы уменьшить невероятные страдания двух миллионов человек в анклаве.

"Это квадратура круга, но нам нужно вместе построить эту квадратуру круга", — сказала она перед заседанием совета министров иностранных дел стран ЕС.

Согласно Большой советской энциклопедии, квадратура круга — задача точно построить квадрат, равновеликий данному кругу при помощи циркуля и линейки. Математики пытались найти решение более трех тысяч лет. В XIX веке ученые нашли научное обоснование невозможности решения задачи квадратуры круга. Однако в IV веке до нашей эры греческий математик Динострат решил задачу, расширив средства построения.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.