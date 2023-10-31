2023-10-31T18:21:16+03:00
2023-10-31T18:21:16+03:00
2023-10-31T18:21:16+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231031/842134895.html
США предписали завершить финоперации с нефтяной компанией Мьянмы
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Физлица и юрлица США должны прекратить финансовые операции с национальной государственной нефтегазовой компанией Мьянмы (MOGE) до 15 декабря 2023 года, заявил американский минфин... ПРАЙМ, 31.10.2023
нефть, энергетика, общество , финансы, новости, мьянма, сша, финансы, нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/83235/83/832358382.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83235/83/832358382.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83235/83/832358379.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83235/83/832358379.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83235/83/832358376.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83235/83/832358376.jpg
https://1prime.ru/experts/20231031/842126443.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 31 окт — ПРАЙМ. Физлица и юрлица США должны прекратить финансовые операции с национальной государственной нефтегазовой компанией Мьянмы (MOGE) до 15 декабря 2023 года, заявил американский минфин 31 октября.
Американские власти приняли данное решение, основываясь на информации госдепартамента, так как указанная компания относится к числу "политических подразделений, агентств или инструментов правительства Мьянмы".
Отмечается, что исключения могут быть допущены на основании специальных генеральных лицензий минфина и иных разрешений, санкционирующих такие операции.
Как пояснил в опубликованном впоследствии заявлении госсекретарь Энтони Блинкен, MOGE принадлежит к числу наиболее прибыльных предприятий Мьянмы. Сообщается, что средства компании используют для закупок вооружений и военной техники из-за границы.
"Сегодняшние ограничения закрывают возможности для уклонения от санкций и служат для ужесточения наших усилий по привлечению к ответственности (правительства) Мьянмы за его злодеяния", — сообщил Блинкен.