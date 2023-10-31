ВАШИНГТОН, 31 окт — ПРАЙМ. Физлица и юрлица США должны прекратить финансовые операции с национальной государственной нефтегазовой компанией Мьянмы (MOGE) до 15 декабря 2023 года, заявил американский минфин 31 октября. Рубль игнорирует ухудшение ситуации в ценах на нефть

Американские власти приняли данное решение, основываясь на информации госдепартамента, так как указанная компания относится к числу "политических подразделений, агентств или инструментов правительства Мьянмы".

Отмечается, что исключения могут быть допущены на основании специальных генеральных лицензий минфина и иных разрешений, санкционирующих такие операции.

Как пояснил в опубликованном впоследствии заявлении госсекретарь Энтони Блинкен, MOGE принадлежит к числу наиболее прибыльных предприятий Мьянмы. Сообщается, что средства компании используют для закупок вооружений и военной техники из-за границы.

"Сегодняшние ограничения закрывают возможности для уклонения от санкций и служат для ужесточения наших усилий по привлечению к ответственности (правительства) Мьянмы за его злодеяния", — сообщил Блинкен.