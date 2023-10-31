ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт — ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 31 октября отметил основные финансово-экономический цели властей в связи с войной на заседании комиссии министров по делам общества и экономики под руководством министра финансов Бецалеля Смотрича, проинформировала канцелярия премьера. Нетаньяху заявил о начале третьей фазы военной операции Израиля в Газе

"Наша первая цель — сохранить макроэкономическую структуру Израиля, чтобы экономика функционировала и не рухнула. Вторая цель — дать возможность ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля — ред.) и силам безопасности вести войну. Это стоит больших денег, которые мы ежедневно расходуем. Третья цель — сделать так, чтобы беспрецедентное число мобилизованных резервистов не пострадало", — заявил Нетаньяху на заседании.

Также он упомянул компенсацию гражданам и предприятиям, пострадавшим от войны; обеспечение функционирования экономики и ее развитие путем поощрения потребления и занятости; восстановление разрушенных поселений на границе с сектором Газа.

Премьер уточнил, что израильтяне и экономика страны уже получили необходимую помощь, однако многое еще нужно сделать.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.