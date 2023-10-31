МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с блокировкой российских СМИ в Молдавии напомнила в своем телеграм-канале, что российская сторона всегда комментировала и привлекала внимание общественности на проявление русофобии в этой стране. Додон раскритиковал прозападное правительство Молдавии

Мария Захарова считает, что "жуткие молдавские реалии в области обеспечения плюрализма мнений и защиты прав СМИ неуклонно деградируют в направлении тоталитарной диктатуры".

Также представитель МИД заявила, что российская сторона никогда не забывала особо выделить "высокие идеалы демократии", которые почитают в Молдавии.

"А уж на профильных международных площадках проводимая Кишиневом инквизиция против неугодных СМИ и журналистов в ущерб интересам собственного, в значительной своей части русскоязычного, населения — обязательный элемент практически любого выступления российского представителя, когда речь заходит о высоких идеалах демократии в столь почитающей их восточноевропейской стране", — указано в публикации.

"Проблема в том, что слов нынешняя молдавская верхушка не понимает, а фактически потворствующие ей прозападные многосторонние структуры не утруждают себя разъяснением последствий", — заключает Захарова.

В Молдавии правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) республики Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Также Мустяцэ заявил в тот же день, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 интернет-портал, из которых 21 управляется из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты ряда молдавских телеканалов.