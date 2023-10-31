С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело учредителя и гендиректора московской компании, которую в рамках ее банкротства не только привлекли к субсидиарной ответственности по налоговым платежам компании, но и взыскали штрафы за неуплату налогов, следует из материалов суда. ВТБ попросил суд запретить "дочке" в Европе разбирательства за рубежом

Дело о проверке конституционности пунктов 9 и 11 статьи 61.11 федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" рассмотрено по жалобе Людмилы Ваулиной.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Как информирует пресс-служба КС, Ваулина была учредителем и генеральным директором московского ООО "Грибной сезон". Арбитражные суды установили, что в период ее руководства эта компания получала необоснованную выгоду, в том числе посредством использования фирм-однодневок и схем фиктивного документооборота, в результате чего была доведена до банкротства. Процедуру банкротства прекратили из-за отсутствия у фирмы-должника средств на ее проведение.

При этом Ваулину привлекли к субсидиарной ответственности по долгам "Грибного сезона" по налоговым платежам на общую сумму 117,3 миллиона рублей. Также с нее взыскали налоговые штрафы в размере 11 миллионов рублей, которые компания "Грибной сезон" не перечислила в бюджет.

"По мнению заявительницы, оспариваемые нормы неконституционны в той мере, в какой… они позволяют суду привлечь контролирующее должника лицо к субсидиарной ответственности исключительно на основании решения налогового органа, вынесенного в отношении организации-должника, в размере, указанном в этом решении, без проверки судом фактических обстоятельств дела и без исследования доводов и доказательств, представленных контролирующим должника лицом в опровержение выводов налогового органа, тем самым лишая субсидиарного должника права на судебную защиту", — приводится в постановлении КС позиция заявительницы.

ПОЗИЦИЯ СУДА

Как указал Конституционный суд, законодательство о банкротстве и правоприменительная практика исходят из необходимости проверки и оценки судом всех фактических обстоятельств дела и доводов, приведенных лицом, которое контролирует компанию-должника. При этом размер субсидиарной ответственности устанавливается "только при наличии вины, доказанной причинно-следственной связи между банкротством должника и поведением контролирующего лица, а также с учетом его последующего поведения, способствующего наполнению конкурсной массы".

"Поэтому нет оснований рассматривать оспариваемые нормы как нарушающие в данном аспекте права Л. В. Ваулиной… Жалоба… Ваулиной не может быть принята к рассмотрению и в части поставленного ею вопроса о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности на основе ранее принятого решения налогового органа без возможности учесть доводы этого лица об имущественном положении и иных особенностях при определении размера субсидиарной ответственности", — установил КС России.

Подтвердив, что объем субсидиарной ответственности лица, которое контролирует фирму-должника, соответствует совокупному размеру требований кредиторов, включая и требования по обязательным платежам, КС РФ констатировал, что оспариваемый пункт 11 статьи 61.11 закона о банкротстве не предполагает включения в эту сумму налоговых штрафов.

"Признать пункт 11 статьи 61.11 федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" не противоречащим Конституции Российской Федерации в той мере, в какой по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования он не предполагает взыскания с контролирующих должника лиц суммы штрафов за налоговые правонарушения, наложенных на организацию-налогоплательщика", — говорится в постановлении КС РФ.

Согласно постановлению, судебные акты в отношении заявительницы, которые были вынесены на основании оспариваемой законодательной нормы, "подлежат пересмотру в установленном порядке".