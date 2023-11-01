МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Зеленский взял на мушку атомные электростанции России, и это может привести к очень тяжелым последствиям для всей Европы, заявил в беседе с Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС

Отвечая на вопросы ведущего, он прямо заявил, что "с Украиной покончено", поскольку она больше не в приоритете у Соединенных Штатов.

"Спросите Майка Джонсона (спикера Палаты представителей Конгресса США — прим. ред.) — он не собирается ставить Украину в приоритет", — отметил Макговерн.

Но вместе с тем он выразил серьезную озабоченность, что Зеленский, оказавшись в безысходной ситуации отчаянии, может пойти на отчаянные шаги, способные привести к катастрофическим последствиям.

"Понимаете, Зеленский находится на последнем издыхании. И что меня действительно беспокоит, так это то, что он взял на мушку атомные электростанции в России, в Курске. Это очень отчаянный шаг, который может привести, очевидно, к очень тяжелым последствиям для всей Европы", — сказал аналитик.

При этом он, по его собственным словам, надеется, что Европе удастся образумить президента Украины.

"Я рассчитываю, что Европа обуздает Зеленского, как она сделала это перед саммитом в Вильнюсе, когда он угрожал уничтожить электростанцию на занятой Россией части Украины. Это действительно опасно. То, что сделает Зеленский, может создать нам череду проблем. Я надеюсь, что его образумят", — заключил Макговерн.