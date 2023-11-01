ООН, 1 ноя — ПРАЙМ. Удар Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа является лишь самым недавним зверством, заявил по итогам двухдневного визита в Израиль и на палестинскую территорию замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. В Иране призвали мусульманский мир прекратить поставки нефти в Израиль

"Сообщается, что десятки мирных жителей были убиты в Газе после недавних атак на лагерь беженцев Джебалия. Это лишь самое недавнее зверство, постигшее население Газы, где боевые действия вступили в еще более ужасающую фазу со все более ужасающими гуманитарными последствиями", — сказано в его заявлении.

Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что не менее 400 человек погибли и были ранены в результате авиаударов, нанесенных Израилем по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес этот удар при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны".

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.