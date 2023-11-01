МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Москва взаимодействует с властями Израиля, Египта и представителями Палестины, чтобы россияне могли покинуть территорию сектора Газа через КПП "Рафах", сообщил журналистам замглавы МИД России Михаил Богданов. Замгенсека ООН назвал удар Израиля по лагерю беженцев зверством

Он отметил, что данная работа ведется с самого начала эскалации, есть некоторые подвижки.

Палестинское движение ХАМАС ранее заявляло, что в секторе Газа находятся около 200-250 пленных.

Как сообщало 1 ноября агентство Bloomberg, ХАМАС составило список людей, которые могут покинуть Газу. Уйти разрешили сотрудникам Международного комитета Красного Креста, а также гражданам Австрии, Индонезии, Австралии и Иордании. Первая группа, по данным Reuters, перейдет в Египет через КПП "Рафах" в среду.