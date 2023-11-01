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2023
https://1prime.ru/society/20231101/842148016.html
МИД работает над вывозом россиян из сектора Газа
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Москва взаимодействует с властями Израиля, Египта и представителями Палестины, чтобы россияне могли покинуть территорию сектора Газа через КПП "Рафах", сообщил журналистам... ПРАЙМ, 01.11.2023
общество , новости, россия, россияне, мид рф, сектор газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Москва взаимодействует с властями Израиля, Египта и представителями Палестины, чтобы россияне могли покинуть территорию сектора Газа через КПП "Рафах", сообщил журналистам замглавы МИД России Михаил Богданов.
Он отметил, что данная работа ведется с самого начала эскалации, есть некоторые подвижки.
Палестинское движение ХАМАС ранее заявляло, что в секторе Газа находятся около 200-250 пленных.
Как сообщало 1 ноября агентство Bloomberg, ХАМАС составило список людей, которые могут покинуть Газу. Уйти разрешили сотрудникам Международного комитета Красного Креста, а также гражданам Австрии, Индонезии, Австралии и Иордании. Первая группа, по данным Reuters, перейдет в Египет через КПП "Рафах" в среду.