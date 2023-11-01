С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — ПРАЙМ. Переговоры об увеличении тарифа на транзит нефти по трубопроводу "Дружба" через Белоруссию пока находятся на паузе, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Минэнерго анализирует снятие запрета на экспорт топлива

"Переговоры по увеличению тарифа на транзит нефти через Белоруссию пока на паузе", — сказал Шульгинов в ответ на вопрос о росте тарифа.

Белорусский оператор участка трубопровода "Дружба" "Гомельтранснефть Дружба" в начале июня сообщала, что предложила "Транснефти" повысить тарифы на транзитную транспортировку нефти через Белоруссию на 84% в условиях снижения транзита через территорию республики. Белорусская компания предлагала повысить удельный тариф на транспортировку нефти в направлении Польши и Германии с 0,91 доллара до 1,67 доллара за 100 тонно-километров, в направлении Украины — с 1,14 доллара до 2,09 доллара.

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года. В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу не ведется с начала 2023 года.