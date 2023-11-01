МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Около 600 российских граждан числятся в списках для эвакуации из сектора Газа, их начнут вывозить, как только для них откроют пограничный переход, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Звезда". В Иране призвали мусульманский мир прекратить поставки нефти в Израиль

"Мы активно работаем с египетскими властями, для того чтобы вывезти… порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан других стран, наших соседей в основном, стран СНГ. Мы в активном контакте, мы готовы. Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это всё сделаем" — сказал посол.

Посол добавил, что для организации эвакуации будут направлены российские дипломаты из Каира, задействованы автобусы и самолеты.

Более того, Викторов добавил, что Россия ждет от властей Египта сигнал, когда можно будет начать эвакуацию россиян из сектора Газа через КПП "Рафах" на границе.

"У нас есть абсолютный контакт с египетскими властями. Мы ждем от них сигнала, когда можно провести будет эвакуационные мероприятия", — указал посол.

По его словам, "по-видимому, власти Египта опасаются массового исхода населения сектора Газа, которое подвергается бомбардировкам, но, с другой стороны, они понимают, что у многих стран, включая Россию, есть обеспокоенность судьбой своих граждан".

Кроме этого, посол отметил, что информация о количестве и местоположении заложников с гражданством России в секторе Газа меняется каждый день, известно, что речь идет о нескольких людях.

Ранее 1 ноября в эфире канала "Россия 24" он сказал, что в секторе Газа могут находиться до шести заложников с российским гражданством.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.