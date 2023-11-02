МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. В условиях, когда Соединенные Штаты из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке действуют на пределе своих возможностей, появляются опасения, что потенциальная эскалация вокруг Тайваня может добить президентство Джо Байдена, пишет британская The Times. "Нет стратегии". В США предложили отправлять оружие России вместо Украины

Как отмечает издание, нападение ХАМАС на Израиль стало "медвежьей ловушкой" для американской дипломатии, при этом логика решения разморозить иранские активы на шесть миллиардов долларов "до сих пор озадачивает союзников" Вашингтона. "В глазах хозяев ХАМАС президент США, должно быть, выглядел абсолютным дураком", — утверждается в статье.

По мнению авторов статьи, проблема Америки "отчасти" состоит в том, что как сверхдержава она уже действует "на пределе своих возможностей": ситуация в мире стала гораздо более сложной, и роль США все чаще подвергается испытаниям.

Как рассчитывал Белый дом, визит Байдена в Израиль в середине октября должен был стать подтверждением лидерства Соединенных Штатов. Но в связи с ударом по больнице в Газе саммит с участием Байдена, лидеров Иордании, Египта и Палестинской автономии был отменен. "И внезапно Америка стала выглядеть совершенно ненужной", — констатирует The Times.

Однако самые серьезные испытания, считают авторы публикации, ожидают американского президента впереди, и сегодня абсолютно не понятно, каким образом Байден сможет улучшить сомнительные результаты своего президентства за последние месяцы работы своей администрации.

Издание в этой связи отмечает: "Есть опасения, что мозг Байдена попросту расплавится, если на горизонте появится третий крупный международных кризис — если Китай, почувствовавший замешательство Соединенных Штатов, решит напасть на Тайвань. Возможностей для ошибки со стороны Америки огромное множество".