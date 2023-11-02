МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Илон Маск поддержал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, который назвал неоспоримой невозможность победы Украины над Россией и призвал к переговорам, пишет РИА Новости. Маск нелестно высказался о "главном спонсоре демократов" Джорже Соросе

В соцсети X Сакс назвал "моментом Кронкайта" публикацию в журнале Time, посвященную ситуации на Украине с откровениями советников президента страны Владимира Зеленского. Помимо прочего, президентское окружение рассказало о "помешанности" Зеленского на идее победить Россию и при этом называло военные цели Украины нереалистичными, потери украинской армии — ошеломляющими, а коррупцию в стране — неконтролируемой.

Сакс сравнил эту статью с отчетом некогда популярного американского журналиста Уолтера Кронкайта. Посетив Вьетнам в разгар войны, он призвал к прекращение конфликта, в результате чего курс Вашингтона на продолжение военных действий лишился поддержки американцев.

В комментариях к высказыванию Сакса, Маск написал: "Теперь, когда истина ясна и неоспорима, последуем ли мы хорошему совету Кронкайта относительно этой войны (конфликта на Украине — прим. ред.)? Будем ли мы стремиться заключить почетный мир и спасти украинский народ от дальнейшей ненужной бойни? Или мы так и останемся запертыми в бункере "заблуждений" Зеленского — психологически, если не физически, — ожидая неизбежного конца?"

"К сожалению, этот анализ верен", — добавил Маск под постом бизнесмена.