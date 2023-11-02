МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Новые ракеты российских ЗРК С-400 способны достигать города Днепропетровск, отметил в беседе с журналом Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Спасти положение". Главком ВСУ высказался о перспективах конфликта

"Россия улучшила свою противовоздушную оборону: экспериментальная версия ракетной системы С-400 может достичь пределов города Днепр", — заявил Залужный.

Вместе с тем главком посетовал, что передаваемое Украине оружие теряет свою эффективность в связи с медлительностью поставок Запада в его поставках — Россия успевает быстрее совершенствовать свои вооружения. В частности, он отметил, что из-за новых версий ракет ЗРК С-400 стали "менее полезными" для Украины американские истребители F-16, которые планируется поставить только в 2024 году.

Из-за указанной медлительности Россия, как заявил главком ВСУ, успела как усовершенствовать комплексы С-400, так и усилить оборону в целом.

"Сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и укрепить оборону <…>. Эти системы были наиболее актуальны для нас в прошлом году, но они появились только в этом", — подытожил Залужный.

Вооруженные силы Украины с 4 июня ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, оправляя на передовую подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой подразделения. По заявлению президента РФ Владимира Путина, никаких результатов они не добились, а Россия спокойно идет к достижению целей спецоперации.