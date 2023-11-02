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2023
https://1prime.ru/society/20231102/842152572.html
В Совбезе раскритиковали влияние западных СМИ на образ России в мире
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Образ России в мире во многом формируется под воздействием западных СМИ, которые распространяют фейки, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов... ПРАЙМ, 02.11.2023
новости, общество , в мире, россия, сми, совбез
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Образ России в мире во многом формируется под воздействием западных СМИ, которые распространяют фейки, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в интервью агентству РИА Новости.
"Надо признать, что восприятие нашей страны в различных уголках мира во многом складывается под влиянием лживых западных СМИ, переворачивающих все с ног на голову. Сегодняшняя западная пропаганда пошла еще дальше геббельсовской. Если фашисты исходили их того, что лучшие сорта лжи получаются из полуправды, то их нынешние последователи на Западе попросту фабрикуют стопроцентные фейки, которые впоследствии опровергаются даже их авторами", — отметил Венедиктов
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00.