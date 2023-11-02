МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Образ России в мире во многом формируется под воздействием западных СМИ, которые распространяют фейки, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в интервью агентству РИА Новости. В Совбезе России раскыли истинное отношение США к союзникам

"Надо признать, что восприятие нашей страны в различных уголках мира во многом складывается под влиянием лживых западных СМИ, переворачивающих все с ног на голову. Сегодняшняя западная пропаганда пошла еще дальше геббельсовской. Если фашисты исходили их того, что лучшие сорта лжи получаются из полуправды, то их нынешние последователи на Западе попросту фабрикуют стопроцентные фейки, которые впоследствии опровергаются даже их авторами", — отметил Венедиктов

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00.