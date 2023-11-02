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"Уровень Анти-России зашкаливает". Политик раскритиковал ЕСПЧ
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Европейский суд по правам человека в Страсбурге стал послушной юридической конторой Запада, уровень "Анти-России" после февраля 2022 года зашкаливает, заявил заместитель секретаря... ПРАЙМ, 02.11.2023
общество , новости, в мире, вашингтон, еспч, брюссель
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Европейский суд по правам человека в Страсбурге стал послушной юридической конторой Запада, уровень "Анти-России" после февраля 2022 года зашкаливает, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.
Политик отметил, что суд давно превратился в послушную юридическую контору, которая выполняет команды США и Евросоюза.
"После же начала специальной военной операции на Украине антироссийская направленность в его деятельности стала откровенно зашкаливать, а сама судебная инстанция окончательно девальвировала свой статус, превратившись в ширму для прикрытия беззакония и мракобесия",- добавил Венедиктов.
Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Замсекретаря Совбеза России 2 ноября побеседовал с РИА Новости.
Полностью интервью будет опубликовано на сайте ria.ru в 11.00 мск.