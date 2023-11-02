МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически обвинила СССР в бомбардировках Японии в 1945 году, а Токио ничего не ответил, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов агентству РИА Новости. В Совбезе раскрыли, что привело к эскалации конфликта на Ближнем Востоке

"Возьмем, к примеру, выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в ходе вручения наград Атлантического совета 21 сентября. Она ведь, по сути, обвинила Москву в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. А в Токио, конечно же, умолчали о том, что данное заявление является вопиющей провокацией и не соответствует действительности. Кстати, упомянутая дама уже неоднократно замечена в некомпетентности и тенденциозности. В попытке выслужиться перед своими вашингтонскими хозяевами такие люди без зазрения идут на любую сделку с совестью", — подчеркнул Венедиктов.

В ходе выступления на церемонии вручении наград Атлантического совета глава Еврокомиссии обратилась к японскому премьеру Кисиде и отметила, что многие его родственники погибли во время атомных бомбардировок в 1945 году. После чего добавила, что "Россия вновь угрожает применить ядерное оружие" (произнесенную по-английски фразу можно перевести и как "Россия угрожает вновь применить ядерное оружие"), что в контексте трагедии Хиросимы недопустимо.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление фон дер Ляйен, обвинила главу ЕК во лжи.

В августе 1945 года США атаковали ядерным оружием японские города Хиросима и Нагасаки. По оценкам погибло порядка 220 тысяч человек, и еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиации.