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США ввели санкции против ряда российских компаний
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США ввели ограничительные меры против российских компаний "Арктик СПГ 2", "Руститан" и двух "дочек" "Газпромнефти", сообщил госдепартамент. Санкции против "Арктик СПГ 2",... ПРАЙМ, 02.11.2023
общество , новости, сша, арктик спг-2, "газпромнефть", антироссийские санкции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 2 ноя — ПРАЙМ. США ввели ограничительные меры против российских компаний "Арктик СПГ 2", "Руститан" и двух "дочек" "Газпромнефти", сообщил госдепартамент.
Санкции против "Арктик СПГ 2", занимающейся выпуском сжиженного газа, американские власти объяснили необходимостью "ограничить производство и возможности для экспорта российских энергоносителей в будущем".
Внесение в санкционный список "Руститана" и его руководителей Анатолия Ткачука и Алексея Новикова, а также кипрской "дочки" мотивировано тем, что компания работает в горнорудном секторе российской экономики.
Под санкции попали также научно-технический центр "Газпромнефти" и компания "Газпромнефть — каталитические системы".
Помимо этого, США ввели санкции против компании "Аеон", а также сына ее основателя Глеба Троценко и против ряда структур, связанных с AEON.
Более того, под ограничительными мерами оказались российские дистрибьюторы электронных компонентов "Балтэлектрон", "Макро Тим", "Адванто Электро", "Комфорт Макс", а также связанные с ними фирма из Монголии Dafengm и Neway Technologies Limited из китайского Гонконга.