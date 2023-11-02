ВАШИНГТОН, 2 ноя — ПРАЙМ. США ввели ограничительные меры против российских компаний "Арктик СПГ 2", "Руститан" и двух "дочек" "Газпромнефти", сообщил госдепартамент. США ввели санкции против ряда заместителей российских министров

Санкции против "Арктик СПГ 2", занимающейся выпуском сжиженного газа, американские власти объяснили необходимостью "ограничить производство и возможности для экспорта российских энергоносителей в будущем".

Внесение в санкционный список "Руститана" и его руководителей Анатолия Ткачука и Алексея Новикова, а также кипрской "дочки" мотивировано тем, что компания работает в горнорудном секторе российской экономики.

Под санкции попали также научно-технический центр "Газпромнефти" и компания "Газпромнефть — каталитические системы".

Помимо этого, США ввели санкции против компании "Аеон", а также сына ее основателя Глеба Троценко и против ряда структур, связанных с AEON.

Более того, под ограничительными мерами оказались российские дистрибьюторы электронных компонентов "Балтэлектрон", "Макро Тим", "Адванто Электро", "Комфорт Макс", а также связанные с ними фирма из Монголии Dafengm и Neway Technologies Limited из китайского Гонконга.