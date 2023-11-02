ВАШИНГТОН, 2 ноя — ПРАЙМ. Новый пакет антироссийских санкций США затронул "СПБ Биржу", которая обеспечивает доступ к торговле иностранными ценными бумагами. Доллар США снизился на фоне усиления склонности инвесторов к риску

Основанием для рестрикций, означающих блокировку активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев, министерство финансов назвало принадлежность биржи к "сектору финансовых услуг экономики Российской Федерации".

На сайте ПАО "СПБ Биржа" говорится, что на ее площадке обращаются свыше двух тысяч наиболее ликвидных акций и депозитарных расписок международных компаний.

Помимо "СПБ Биржи", под санкции попали семь российских банков.

Санкции США не затронут активы клиентов "СПБ биржи", с 18.00 мск заключение сделок приостановлено, следует из сообщения биржи.

"Введенные санкции не затронут активы клиентов", — говорится в сообщении биржи.

"С 18.00 мск 2 ноября года не могут быть поданы заявки и заявки РЕПО и не могут заключаться договоры и договоры РЕПО на основании указанных заявок и заявок РЕПО, предметом которых являются ценные бумаги, во всех режимах торгов с указанием всех кодов расчетов. Решение принято в отношении всех ценных бумаг, включенных в группы инструментов "Иностранные ценные бумаги" и "Российские ценные бумаги", — также сообщает биржа.