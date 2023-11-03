ДОХА, 3 ноя — ПРАЙМ. Генсек "Хезболлах" призвал к действиям арабские и исламские страны, чтобы остановить израильские атаки на сектор Газа. Чешский НПЗ выразил готовность перейти на нероссийскую нефть

"Исламские и арабские страны должны предпринять все усилия, чтобы прекратить нападения Израиля на сектор Газа, недостаточно только произносить речи. Нужно разрывать дипотношения, высылать послов, прекратить экспорт в Израиль нефти, газа, продовольствия", — указал он, выступая перед своими сторонниками в Южном Бейруте в связи с военной операцией Израиля в секторе Газа. Его выступление транслировал телеканал Al Jazeera.

Он заявил, что "необходимо добиться победы сектора Газа и победы ХАМАС, поскольку победа Газы сегодня в интересах всех стран-соседей, в интересах Египта, Иордании и Ливана".

2 ноября "Хезболлах" атаковало 19 израильских военных позиций. В последние недели израильские военные и "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее сообщалось, что ливанские власти стараются сохранить мирную обстановку внутри страны.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Ливанское шиитское движение «Хезболла» («Партия Аллаха») основано в 1982 году при непосредственном участии Ирана. Позже значительную финансовую и военную помощь «Хезболле» начала оказывать и Сирия. Точная численность организации неизвестна, по разным оценкам, она колеблется от четырех тысяч до 30 тысяч человек.