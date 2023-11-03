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Япония предоставит дополнительную помощь сектору Газа, пишет СМИ
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Глава МИД Японии Йоко Камикава по время встречи со своим коллегой из Палестинской национальной администрации Риядом аль-Мальки заявила, что Япония предоставит дополнительные 65... ПРАЙМ, 03.11.2023
общество , финансы, новости, япония, сектор газа, палестино-израильский конфликт
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Глава МИД Японии Йоко Камикава по время встречи со своим коллегой из Палестинской национальной администрации Риядом аль-Мальки заявила, что Япония предоставит дополнительные 65 миллионов долларов США помощи жителям сектора Газа, передает агентство Киодо со ссылкой на МИД.
В середине октября министр сообщала, что Япония предоставит экстренную гуманитарную помощь населению сектора Газа в размере десяти миллионов долларов.
"Правительство Японии заявило в пятницу, что предоставит около 65 миллионов долларов дополнительной помощи гражданскому населению в секторе Газа", — пишет агентство.
Глава МИД Японии Еко Камикава с 2 по 5 ноября находится с визитом на Ближнем Востоке. Она уже провела встречи со своим коллегой Эли Коэном и президентом Ицхаком Герцогом.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.