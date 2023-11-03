МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Глава МИД Японии Йоко Камикава по время встречи со своим коллегой из Палестинской национальной администрации Риядом аль-Мальки заявила, что Япония предоставит дополнительные 65 миллионов долларов США помощи жителям сектора Газа, передает агентство Киодо со ссылкой на МИД. Генсек "Хезболлах" призвал не поставлять нефть в Израиль

В середине октября министр сообщала, что Япония предоставит экстренную гуманитарную помощь населению сектора Газа в размере десяти миллионов долларов.

"Правительство Японии заявило в пятницу, что предоставит около 65 миллионов долларов дополнительной помощи гражданскому населению в секторе Газа", — пишет агентство.

Глава МИД Японии Еко Камикава с 2 по 5 ноября находится с визитом на Ближнем Востоке. Она уже провела встречи со своим коллегой Эли Коэном и президентом Ицхаком Герцогом.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.