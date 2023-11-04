МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Литература для изучения китайского и корейского языков обошла по популярности книги по немецкому, сообщает издание РБК со ссылкой на статистику продаж сети "Читай-город — Буквоед". Россияне стали больше тратить на книги

Как пишет издание, подобную тенденцию можно объяснить особенностями развития поп-культуры. По информации издательства, геополитическая ситуация никак не влияет на динамику продаж учебников.

Сообщается, что продажи учебников по корейскому за январь-июнь текущего года выросли на 18% в денежном выражении в сравнении с данными прошлого года. В то же время продажи учебной литературы по китайскому языку показала рост на 11%.

Также издание сообщает, что учебники по европейским языкам утрачивают свою популярность: продажи пособий по английскому языку упали на 33%, по немецкому и французскому — на 30% и 29% соответственно.

"Читай-город" является самой большой в России сетью книжных магазинов и интернет-магазин. Компания входит в объединенную розничную сеть «Читай-город» — «Гоголь-Моголь» — «Буквоед».