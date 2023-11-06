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Иордания будет считать попытки выселения палестинцев объявлением войны
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Амман будет считать любые попытки выселения палестинских жителей из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан объявлением войны, заявил премьер-министр страны Бишар... ПРАЙМ, 06.11.2023
общество , новости, ближний восток, иордания, израиль, сектор газа, палестино-израильский конфликт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Амман будет считать любые попытки выселения палестинских жителей из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан объявлением войны, заявил премьер-министр страны Бишар аль-Хасауне.
Он сообщил в своем аккаунте в соцсети Х, что любые попытки выселения либо создание условий для этого являются "красной линией", "Иордания будет рассматривать их в качестве объявления войны".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кувейта заявил, что опубликованные в СМИ планы Тель-Авива по возможному переселению палестинцев из сектора Газа в Египет и Канаду смогут лишь посеять "гроздья гнева" и осложнят ситуацию по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Лавров также отмечал, что Москва с большой настороженностью относится к планам разрушить перспективы создания палестинского государства, обречь палестинцев на вечное бесправное существование.
В октябре египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир отвергает идею перемещения палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров и отметил, что любая попытка перемещения палестинцев делает нереализуемой идею создания палестинского государства.