МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Амман будет считать любые попытки выселения палестинских жителей из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан объявлением войны, заявил премьер-министр страны Бишар аль-Хасауне. Боррель признал провал Евросоюза в решении палестино-израильского конфликта

Он сообщил в своем аккаунте в соцсети Х, что любые попытки выселения либо создание условий для этого являются "красной линией", "Иордания будет рассматривать их в качестве объявления войны".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кувейта заявил, что опубликованные в СМИ планы Тель-Авива по возможному переселению палестинцев из сектора Газа в Египет и Канаду смогут лишь посеять "гроздья гнева" и осложнят ситуацию по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Лавров также отмечал, что Москва с большой настороженностью относится к планам разрушить перспективы создания палестинского государства, обречь палестинцев на вечное бесправное существование.

В октябре египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир отвергает идею перемещения палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров и отметил, что любая попытка перемещения палестинцев делает нереализуемой идею создания палестинского государства.