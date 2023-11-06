МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Применение в России VPN не является запрещенным, но это выбор каждого, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Число интернет-пользователей в России выросло в 100 раз за 25 лет

В ходе просветительского марафона "Знание. Первые" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ Хинштейн пояснил, что использование VPN в стране не запрещено и не предусматривает ответственности, "поэтому это выбор каждого".

При этом он напомнил, что VPN — это устройство для обмана сетей и проведения трафика, минуя границы России, а это означает, что пользователь доверяет все данные тому, кого не знает и большинство таких сервисов использует данные пользователей.

Хинштейн сообщил, что старается не использовать VPN,"потому что как-то, наверное, неправильно, если ты занимаешься этой работой, если ты охраняешь границы, то как-то неправильно пользоваться контрабандным товаром".

Кроме того, он призвал ввести регулирование интернета. По его мнению, интернет, и "цифра" в целом — это "такая же дорога, и там тоже требуются свои правила, свое ГИБДД, свои дорожные знаки, своя ответственность".

"Роль ГИБДД в нашей стране, если быть точным, исполняет Роскомнадзор… а правил дорожного движения исполняет законодательство", — пояснил Хинштейн.

Он подчеркнул, что ранее многие говорили, что интернет должен быть зоной абсолютной свободы, но, со временем стало очевидно, что требуется регулирование.

"Вопрос лишь в том, какими средствами, какими способами, как сделать так, чтобы это регулирование не привело к главному, а именно к тому, чтобы интернет перестал быть территорией, действительно, свободы. Но именно свободы, а не вседозволенности… Сегодня мы законодательно сделали очень многое для того, чтобы интернет перестал быть территорией вседозволенности", — подчеркнул депутат.