АНКАРА, 7 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон ставит всех в "затруднительное положение" в палестино-израильском обострении, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщило издание Hürriyet со ссылкой на источники. В Турции назвали причину отказа Фидана от объятий с Блинкеном

Переговоры Фидана и Блинкена проходили в понедельник в Анкаре. Кадры этой встречи, на которых, по мнению журналистов, видно, как после крепкого рукопожатия Блинкен попытался обнять Фидана, делая шаг вперед, но тот, сделал шаг назад и продолжил сжимать руку госсекретаря, широко обсуждаются в турецких СМИ и соцсетях.

По данным издания, представители Турции открыто говорили в ходе переговоров о событиях в Газе, в частности о том, что Израиль совершает преступление против человечества.

"Напомнив, что все народы мира, особенно народы региона, от Парижа до Лондона и Вашингтона, выступили против увиденной ими бойни, Фидан отметил, что "США наносят ущерб своему имиджу как в регионе, так и во всем мире. Регион охвачен возмущением. Вы (США) ставите всех в затруднительное положение. Вы также наносите ущерб своему собственному имиджу, потому что вас считают покровителем преступлений Израиля", — пишет Hürriyet.

Ранее турецкие СМИ обратили внимание на отсутствие высокопоставленных чиновников среди встречавших Бликена в Анкаре. Кроме того СМИ отметили отсутствия освещения на перроне. Боррель признал провал Евросоюза в решении палестино-израильского конфликта

Сенатор Алексей Пушков заявил, что подчеркнуто холодный прием, которым был встречен Блинкен в Эр-Рияде и особенно в Турции — союзнице США по НАТО, прежде всего является реакцией на происходящее с явного одобрения Вашингтона в секторе Газа.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.