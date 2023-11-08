МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Деструктивные действия США увеличивают риск применения ядерного, химического и биологического оружия, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Совбез прогнозирует, что США начнут применять кибероружие против России

8 ноября в Москве проходит ежегодная встреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ. Участники обсудят актуальные проблемы региональной безопасности на пространстве СНГ, а также вопросы практического взаимодействия государств по обеспечению безопасности в регионе.

"Закономерным следствием деструктивной политики США стало ухудшение ситуации в области глобальной безопасности. Их безответственные действия не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию конфликтов, что мы сегодня можем наблюдать на Ближнем Востоке", — отметил Патрушев.

Он добавил, что Америка способствует усилению общих вызовов и угроз, включая терроризм, наркотрафик, транснациональную организованную преступность. В связи с этим повышается вероятность применения ядерного оружия, подчеркнул секретарь российского Совбеза.

Содружество Независимых Государств — международная организация, в состав которой входят некоторые страны бывшего СССР. Основана в декабре 1991 года.