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Патрушев назвал последствия безответственных действий США
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Деструктивные действия США увеличивают риск применения ядерного, химического и биологического оружия, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. 8 ноября в... ПРАЙМ, 08.11.2023
общество , новости, в мире, россия, сша, ядерное оружие, совбез
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Деструктивные действия США увеличивают риск применения ядерного, химического и биологического оружия, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
8 ноября в Москве проходит ежегодная встреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ. Участники обсудят актуальные проблемы региональной безопасности на пространстве СНГ, а также вопросы практического взаимодействия государств по обеспечению безопасности в регионе.
"Закономерным следствием деструктивной политики США стало ухудшение ситуации в области глобальной безопасности. Их безответственные действия не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию конфликтов, что мы сегодня можем наблюдать на Ближнем Востоке", — отметил Патрушев.
Он добавил, что Америка способствует усилению общих вызовов и угроз, включая терроризм, наркотрафик, транснациональную организованную преступность. В связи с этим повышается вероятность применения ядерного оружия, подчеркнул секретарь российского Совбеза.
Содружество Независимых Государств — международная организация, в состав которой входят некоторые страны бывшего СССР. Основана в декабре 1991 года.