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ХАМАС призвало США не питать иллюзий по поводу контроля над Газой
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Вашингтону пора перестать питать иллюзии о том, кто будет управлять сектором Газа после окончания конфликта с Израилем, заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама... ПРАЙМ, 08.11.2023
общество , новости, сша, израиль, сектор газа, палестино-израильский конфликт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТУНИС, 8 ноя — ПРАЙМ. Вашингтону пора перестать питать иллюзии о том, кто будет управлять сектором Газа после окончания конфликта с Израилем, заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан.
"Мы говорим президенту Байдену и его администрации: перестаньте думать об иллюзиях о правлении в Газе после агрессии. Победит сопротивление и наш народ, это не подлежит спору", — сказал он в ходе транслируемой спутниковыми телеканалами пресс-конференции в Бейруте.
Хамдан также порекомендовал США "не терять своего времени на Нетаньяху и его разбитую армию" и учиться "на своих прежних уроках на Ближнем Востоке и в других местах".
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что США не допустят сценария, при котором движение ХАМАС будет руководить сектором Газа по завершении палестино-израильского конфликта, так как это приведет к его повторению.