ТУНИС, 8 ноя — ПРАЙМ. Вашингтону пора перестать питать иллюзии о том, кто будет управлять сектором Газа после окончания конфликта с Израилем, заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан. Турция попросила США не лезть в палестино-израильский конфликт, пишут СМИ

"Мы говорим президенту Байдену и его администрации: перестаньте думать об иллюзиях о правлении в Газе после агрессии. Победит сопротивление и наш народ, это не подлежит спору", — сказал он в ходе транслируемой спутниковыми телеканалами пресс-конференции в Бейруте.

Хамдан также порекомендовал США "не терять своего времени на Нетаньяху и его разбитую армию" и учиться "на своих прежних уроках на Ближнем Востоке и в других местах".

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что США не допустят сценария, при котором движение ХАМАС будет руководить сектором Газа по завершении палестино-израильского конфликта, так как это приведет к его повторению.