ВАШИНГТОН, 8 ноя — ПРАЙМ. Министерство финансов США дало время до 31 января 2024 года на завершение операций с российскими компаниями АФК "Система", СПБ-Биржа и "Арктик СПГ-2", попавшими под американские санкции, сказано в генеральной лицензии. Котировки нефти снижаются на ожиданиях ослабления спроса в США и Китае

Лицензия разрешает проводить аналогичные транзакции со структурами, которые контролируются компаниями не менее чем на 50%.

Министерство отметило, что в соответствии с условиями лицензии "любые платежи заблокированному юридическому лицу должны проводиться на заблокированный счет".

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что начиная с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.