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2023
https://1prime.ru/society/20231108/842212329.html
США дали время остановить операции с санкционными компаниями России
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Министерство финансов США дало время до 31 января 2024 года на завершение операций с российскими компаниями АФК "Система", СПБ-Биржа и "Арктик СПГ-2", попавшими под американские... ПРАЙМ, 08.11.2023
общество , новости, сша, афк "система", спб биржа, арктик спг-2, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 8 ноя — ПРАЙМ. Министерство финансов США дало время до 31 января 2024 года на завершение операций с российскими компаниями АФК "Система", СПБ-Биржа и "Арктик СПГ-2", попавшими под американские санкции, сказано в генеральной лицензии.
Лицензия разрешает проводить аналогичные транзакции со структурами, которые контролируются компаниями не менее чем на 50%.
Министерство отметило, что в соответствии с условиями лицензии "любые платежи заблокированному юридическому лицу должны проводиться на заблокированный счет".
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что начиная с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.