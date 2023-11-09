МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. На Западе обсуждают отстранение от власти президента Украины Владимира Зеленского, которое создаст условия для начала переговоров с Россией, сообщил в соцсети Х немецко-финский бизнесмен, в прошлом владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. "Каким-то чудом". Экс-сотрудника ЦРУ удивила "догадливость" политиков США

В частности, он написал: "Разговоры за столом власти сводятся к тому, что и Байдена, и Зеленского вытесняют. Байден не станет баллотироваться в 2024 году, а Зеленский уйдет в отставку в течение трех месяцев. Это также конец для фон дер Ляйен".

По оценке Доткома, кадровые перестановки создадут условия для начала "серьезных переговоров" с Российской Федерацией.

По данным американского телеканала NBC, чиновники США и Европы сегодня уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры потерь, которые понесет Украина ради достижения договоренности.

Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но украинские власти ввели запрет на переговоры с РФ на законодательном уровне. При этом в Кремле отмечали, что в настоящий момент не существует никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, а достижение целей спецоперации остается для Москвы абсолютным приоритетом.