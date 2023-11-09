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2023
https://1prime.ru/society/20231109/842214085.html
"Без Байдена и Зеленского". В ФРГ рассказали о закулисных совещаниях
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На Западе обсуждают отстранение от власти президента Украины Владимира Зеленского, которое создаст условия для начала переговоров с Россией, сообщил в соцсети Х немецко-финский... ПРАЙМ, 09.11.2023
новости, общество , обсуждение, владимир зеленский, джо байден, политики, германия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. На Западе обсуждают отстранение от власти президента Украины Владимира Зеленского, которое создаст условия для начала переговоров с Россией, сообщил в соцсети Х немецко-финский бизнесмен, в прошлом владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
В частности, он написал: "Разговоры за столом власти сводятся к тому, что и Байдена, и Зеленского вытесняют. Байден не станет баллотироваться в 2024 году, а Зеленский уйдет в отставку в течение трех месяцев. Это также конец для фон дер Ляйен".
По оценке Доткома, кадровые перестановки создадут условия для начала "серьезных переговоров" с Российской Федерацией.
По данным американского телеканала NBC, чиновники США и Европы сегодня уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры потерь, которые понесет Украина ради достижения договоренности.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но украинские власти ввели запрет на переговоры с РФ на законодательном уровне. При этом в Кремле отмечали, что в настоящий момент не существует никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, а достижение целей спецоперации остается для Москвы абсолютным приоритетом.