МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект "О льготном ипотечном кредитовании граждан Российской Федерации", следует из базы данных нижней палаты парламента. Правительство поддержит льготное кредитование аграриев

Документ предусматривает получение россиянами льготных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по субсидируемой процентной ставке до 3% годовых на весь срок действия таких кредитов (займов), выданных в том числе на приобретение жилья на вторичном рынке.

Однако таким заемщиком может быть лишь гражданин РФ, имеющий "обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с ним члена его семьи" не превышающей 36 квадратных метров в расчете на одного человека (не более 64 квадратных метров на одиноко проживающего гражданина).

Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года. "Закон позволит продолжать программу льготной ипотеки, снизив негативный эффект от повышения цен на недвижимость из-за повышенного спроса. При этом сохранится положительный экономический эффект", — отмечается в пояснительной записке.

Однако правительство РФ не поддерживает принятие законопроекта, обращая внимание, что его реализация потребует возмещения государством дополнительных недополученных доходов кредитных организаций. "Вместе с тем расчеты соответствующих затрат федерального бюджета в материалах к законопроекту не представлены", — указывается в заключении кабмина.

Кроме того, распространение льготного ипотечного кредитования на вторичный рынок жилья и снижение процентной ставки по жилищным (ипотечным) кредитам (займам) на все категории граждан без соответствующего одновременного увеличения объема жилого фонда "приведет к существенному повышению спроса на соответствующие объекты недвижимости и повышению цены за квадратный метр жилья", — отмечает правительство.

В настоящее время правительством реализуется ряд льготных ипотечных программ, ориентированных на улучшение жилищных условий граждан и стимулирование увеличения объемов строящегося жилья на первичном рынке недвижимости. Кроме этого, в рамках льготных ипотечных программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Сельская ипотека" для отдельных категорий граждан и (или) при соблюдении определенных условий установлена возможность приобретения жилья на вторичном рынке.