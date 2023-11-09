Эсеры внесли в Госдуму законопроект о льготном ипотечном кредитовании россиян
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект "О льготном ипотечном кредитовании граждан Российской Федерации", следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ предусматривает получение россиянами льготных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по субсидируемой процентной ставке до 3% годовых на весь срок действия таких кредитов (займов), выданных в том числе на приобретение жилья на вторичном рынке.
Однако таким заемщиком может быть лишь гражданин РФ, имеющий "обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с ним члена его семьи" не превышающей 36 квадратных метров в расчете на одного человека (не более 64 квадратных метров на одиноко проживающего гражданина).
Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года. "Закон позволит продолжать программу льготной ипотеки, снизив негативный эффект от повышения цен на недвижимость из-за повышенного спроса. При этом сохранится положительный экономический эффект", — отмечается в пояснительной записке.
Однако правительство РФ не поддерживает принятие законопроекта, обращая внимание, что его реализация потребует возмещения государством дополнительных недополученных доходов кредитных организаций. "Вместе с тем расчеты соответствующих затрат федерального бюджета в материалах к законопроекту не представлены", — указывается в заключении кабмина.
Кроме того, распространение льготного ипотечного кредитования на вторичный рынок жилья и снижение процентной ставки по жилищным (ипотечным) кредитам (займам) на все категории граждан без соответствующего одновременного увеличения объема жилого фонда "приведет к существенному повышению спроса на соответствующие объекты недвижимости и повышению цены за квадратный метр жилья", — отмечает правительство.
В настоящее время правительством реализуется ряд льготных ипотечных программ, ориентированных на улучшение жилищных условий граждан и стимулирование увеличения объемов строящегося жилья на первичном рынке недвижимости. Кроме этого, в рамках льготных ипотечных программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Сельская ипотека" для отдельных категорий граждан и (или) при соблюдении определенных условий установлена возможность приобретения жилья на вторичном рынке.
https://1prime.ru/society/20231109/842223920.html