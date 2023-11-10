МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Администрация США оказывают Киеву масштабную помощь, но действительно ли Вашингтон хочет победы Украины, вопрошает американский журнал Newsweek и, словно предупреждая возмущение, тут же констатирует, что ответ на этот "отрезвляющий вопрос" не столь однозначен, как может показаться на первый взгляд. "Готовят наступление". Немецкий генерал назвал ближайшие цели армии России

В публикации подчеркивается, что США, оказывая масштабную помощь Украине, постоянно "мучительно долго тянут" с поставками Киеву вооружений, необходимых для улучшения украинских позиций и противостояния российским войскам.

Авторы напомнили, в частности, о тактической ракетной системе ATACMS, отметив, что эти ракеты Вашингтон включил в очередной пакет помощи лишь после визита в США президента Украины Владимира Зеленского, да и то в "чисто символическом количестве".



Конечно, издание не обошло вниманием и истребители F-16, о которых Украина просила около года, прежде чем Белый дом принял окончательное решение по их поставке. Примечательно, что эти самолеты не летают на Украине до сих пор и, как пишет Newsweek, "как минимум до конца года не смогут внести свой вклад в оборону страны".



Подытоживая, авторы статьи приходят к выводу, что причины задержек в поставках "носят практический характер".

По их мнению, Белый дом беспокоится, что Украина, получив мощное оружие, может перейти в наступление, а это, как считают в Вашингтоне, чревато расширением конфликта. Именно поэтому, уверен Newsweek, сегодня Украине не хватает огневой мощи, чтобы "решительно переломить ситуацию и как можно сильнее спутать стратегические расчеты Москвы".