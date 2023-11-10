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Песков прокомментировал эвакуацию россиян из Газы
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Диалог по политическим каналам об эвакуации россиян из сектора Газа ведется, есть сдержанный оптимизм, что все желающие покинут регион, заявил пресс-секретарь президента России... ПРАЙМ, 10.11.2023
общество , новости, в мире, дмитрий песков, сектор газа, эвакуация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Диалог по политическим каналам об эвакуации россиян из сектора Газа ведется, есть сдержанный оптимизм, что все желающие покинут регион, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля сообщил журналистам, что российская сторона ведет интенсивный диалог со всеми сторонами и предпринимает все попытки для начала эвакуации граждан.
"Мы, по состоянию на сегодня, именно на сегодня, у нас есть такой сдержанный оптимизм в этом плане, что этот процесс удастся начать, сделать почин и дальше его продолжить до того момента, когда все желающие граждане России покинут Газу", — отметил он.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что более 80 россиян, которые получили разрешение на выезд из Газы, прибыли на КПП "Рафах" — единственный пограничный переход в Египет.