МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Диалог по политическим каналам об эвакуации россиян из сектора Газа ведется, есть сдержанный оптимизм, что все желающие покинут регион, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. СМИ: демократы в США требуют "прозрачности" в помощи Израилю

Официальный представитель Кремля сообщил журналистам, что российская сторона ведет интенсивный диалог со всеми сторонами и предпринимает все попытки для начала эвакуации граждан.

"Мы, по состоянию на сегодня, именно на сегодня, у нас есть такой сдержанный оптимизм в этом плане, что этот процесс удастся начать, сделать почин и дальше его продолжить до того момента, когда все желающие граждане России покинут Газу", — отметил он.

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что более 80 россиян, которые получили разрешение на выезд из Газы, прибыли на КПП "Рафах" — единственный пограничный переход в Египет.