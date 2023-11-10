МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Необходимо обсудить усовершенствование мероприятий по обеспечению информационной безопасности России, заявил глава государства Владимир Путин. Путин назвал главный предмет гордости для России

Президент в пятницу, 10 ноября, проводит совещание с постоянными членами российского Совета безопасности.

"У нас сегодня важный и очень актуальный — не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию — вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России", — сказал он.

Под информационной безопасностью понимается состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства.

Основополагающим нормативным актом об информационной безопасности России является "Доктрина информационной безопасности Российской Федерации" от 9 сентября 2000 года.