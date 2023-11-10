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Путин призвал повысить эффективность мероприятий по инфобезопасности России
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Необходимо обсудить усовершенствование мероприятий по обеспечению информационной безопасности России, заявил глава государства Владимир Путин. Президент в пятницу, 10 ноября,... ПРАЙМ, 10.11.2023
общество , технологии, новости, россия, инфобезопасность, совбез
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Необходимо обсудить усовершенствование мероприятий по обеспечению информационной безопасности России, заявил глава государства Владимир Путин.
Президент в пятницу, 10 ноября, проводит совещание с постоянными членами российского Совета безопасности.
"У нас сегодня важный и очень актуальный — не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию — вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России", — сказал он.
Под информационной безопасностью понимается состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства.
Основополагающим нормативным актом об информационной безопасности России является "Доктрина информационной безопасности Российской Федерации" от 9 сентября 2000 года.