МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Читатели американского праворадикального портала Breitbart жестко отреагировали на заявление кандидата в президенты США Тимоти Скотта о необходимости "уничтожения" российской армии.

Российские танки

"Готовят наступление". Немецкий генерал назвал ближайшие цели армии России

Ранее сенатор от Южной Каролины Скотт на предвыборных дебатах Республиканской партии заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в "уничтожении" российской армии, которое может предотвратить участие американских солдат в боевых действия для защиты союзников в Европе.

Читателя с ником Lester P. Hosenpfeffer это заявление, судя по всему, возмутило до глубины души: "Вот придурок, лезет на рожон и хочет третьей мировой".

Комментатора Robert C. слова кандидата в президенты тоже не оставило равнодушным, но он все же попытался обойтись без излишней грубости: "Лжереспубликанец Скотт, на выход! Забудьте вообще об Украине! Ни единого доллара для коррупционной схемы Зеленского. Россия? Не наша проблема!"

EricNV отнесся к заявлению Скотта с печальной иронией: "Подумаешь, третья мировая, делов-то! Там о таких вещах даже не думают".

А Jim parker продемонстрировал в своем комментарии тонкое понимание ситуации: "Сенатор Скотт сморозил очередную глупость. Политика США против русских за последние десять лет не принесла никакой выгоды американским налогоплательщикам. А наших партнеров в Восточной Европе и вовсе ввергла в бессмысленное кровопролитие".

Пользователь с ником Ordinary American 2014, как и прежний комментатор, тоже попытался все разложить по полочкам: "Прости, Тим Скотт, но твой комментарий о российской армии — величайшая глупость за последние несколько недель. Во-первых, ты буквально напрашиваешься на третью и четвертую мировые войны, которые непременно станут ядерными. Во-вторых, даже если нам удастся разгромить российскую армию, то китайская немедленно вступит в бой и возьмет верх. И что же в этом хорошего, спрашивается?"