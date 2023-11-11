МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Читатели американского праворадикального портала Breitbart жестко отреагировали на заявление кандидата в президенты США Тимоти Скотта о необходимости "уничтожения" российской армии. "Готовят наступление". Немецкий генерал назвал ближайшие цели армии России

Ранее сенатор от Южной Каролины Скотт на предвыборных дебатах Республиканской партии заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в "уничтожении" российской армии, которое может предотвратить участие американских солдат в боевых действия для защиты союзников в Европе.

Читателя с ником Lester P. Hosenpfeffer это заявление, судя по всему, возмутило до глубины души: "Вот придурок, лезет на рожон и хочет третьей мировой".

Комментатора Robert C. слова кандидата в президенты тоже не оставило равнодушным, но он все же попытался обойтись без излишней грубости: "Лжереспубликанец Скотт, на выход! Забудьте вообще об Украине! Ни единого доллара для коррупционной схемы Зеленского. Россия? Не наша проблема!"

EricNV отнесся к заявлению Скотта с печальной иронией: "Подумаешь, третья мировая, делов-то! Там о таких вещах даже не думают".

А Jim parker продемонстрировал в своем комментарии тонкое понимание ситуации: "Сенатор Скотт сморозил очередную глупость. Политика США против русских за последние десять лет не принесла никакой выгоды американским налогоплательщикам. А наших партнеров в Восточной Европе и вовсе ввергла в бессмысленное кровопролитие".

Пользователь с ником Ordinary American 2014, как и прежний комментатор, тоже попытался все разложить по полочкам: "Прости, Тим Скотт, но твой комментарий о российской армии — величайшая глупость за последние несколько недель. Во-первых, ты буквально напрашиваешься на третью и четвертую мировые войны, которые непременно станут ядерными. Во-вторых, даже если нам удастся разгромить российскую армию, то китайская немедленно вступит в бой и возьмет верх. И что же в этом хорошего, спрашивается?"