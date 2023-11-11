МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Литва готова предоставить Украине советников для внедрения реформ и борьбы с коррупцией, сообщает минобороны Украины. Об этом пишет РИА Новости. "Не нужно этого делать". Илон Маск дал совет Зеленскому

"Литва готова предоставить Украине советников, которые помогут нам в проведении реформ и борьбе с коррупцией. Об этом рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время встречи с министром обороны Рустемом Умеровым в Киеве", — говорится в сообщении на странице ведомства в Telegram-канале.

Как передает украинское Минобороны, Умеров заявил о заинтересованности Киева в применении опыта специалистов из Литвы в создании закупочных агентств (вооружения и нелетальной продукции), над запуском которых сейчас работает команда военного ведомства.

Счетная палата Украины в ноябре подтвердила, что в Минобороны страны расхищались миллионы долларов на продуктах для военнослужащих, передавал украинский телеканал ТСН.

В начале нынешнего года вокруг украинского Минобороны произошел скандал, когда выяснилось, что ведомство приобретает продукты для военнослужащих в разы дороже, чем они стоят в магазинах Киева. Комментируя эти обвинения, в военном ведомстве назвали их манипулятивными. Однако вскоре после этого правительство уволило замминистра по тыловому обеспечению, а потом распрощался с должностью глава департамента закупок.