МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Важно разработать единые методические рекомендации по меню для школ, включая диетический стол, предложила правительству России вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. В Госдуме поддержали законопроект о запрете мобильных телефонов в школах

"Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила правительству на уровне межведомственного взаимодействия Минздрава, Минпросвещения, Роспотребнадзора, ФМБА совместно с научными институтами провести экспертизу существующих методических рекомендаций по школьному меню с учетом принятого Федерального закона и СанПиНа 2020 год, также разработать единый методический документ для школ с рекомендуемым рационом питания и стандартизированными вариантами меню, в том числе меню диетического питания. Требования должны быть разработаны при прямом участии ФИЦ питания и биотехнологий", — рассказала пресс-служба Яровой.

По словам вице-спикера, меню будет согласовываться с родителями с целью учета индивидуальных особенностей и диетических рекомендаций для детей при наличии заболеваний.

Яровая заключила, что все ориентиры направлены на полноценное здоровое питание детей в дошкольных учреждениях, школе и других социальных учреждениях.