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В Госдуме предложили разработать единые рекомендации для школьных меню
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Важно разработать единые методические рекомендации по меню для школ, включая диетический стол, предложила правительству России вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "Вице-спикер... ПРАЙМ, 13.11.2023
общество , новости, россия, школа, меню
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Важно разработать единые методические рекомендации по меню для школ, включая диетический стол, предложила правительству России вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила правительству на уровне межведомственного взаимодействия Минздрава, Минпросвещения, Роспотребнадзора, ФМБА совместно с научными институтами провести экспертизу существующих методических рекомендаций по школьному меню с учетом принятого Федерального закона и СанПиНа 2020 год, также разработать единый методический документ для школ с рекомендуемым рационом питания и стандартизированными вариантами меню, в том числе меню диетического питания. Требования должны быть разработаны при прямом участии ФИЦ питания и биотехнологий", — рассказала пресс-служба Яровой.
По словам вице-спикера, меню будет согласовываться с родителями с целью учета индивидуальных особенностей и диетических рекомендаций для детей при наличии заболеваний.
Яровая заключила, что все ориентиры направлены на полноценное здоровое питание детей в дошкольных учреждениях, школе и других социальных учреждениях.