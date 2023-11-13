МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Электронные студенческие, зачетные книжки и другие документы, подтверждающие обучение в вузе, могут появиться на "Госуслугах" в 2024 году, следует из сообщения Минцифры. Мошенники нашли новый способ взламывать "Госуслуги"

"На "Госуслугах" появятся новые возможности для студентов — электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение. Можно будет онлайн следить за успеваемостью, пользоваться студенческими скидками там, где они предусмотрены, не предъявляя бумажных документов", — отметили в ведомстве.

Минцифры разместило проект соответствующего документа на regulation.gov.ru.

По данным министерства, доступ к электронным документам предоставят студентам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и аспиранты.

Электронный студенческий билет станет доступен на портале в следующем году, добавили в Минцифры, его можно будет предъявлять с экрана гаджета. Отмечается, что электронный билет не отменит действие обычного.