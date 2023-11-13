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На "Госуслугах" появятся электронные студенческие
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Электронные студенческие, зачетные книжки и другие документы, подтверждающие обучение в вузе, могут появиться на "Госуслугах" в 2024 году, следует из сообщения Минцифры. "На... ПРАЙМ, 13.11.2023
общество , новости, россия, госуслуги, студенты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Электронные студенческие, зачетные книжки и другие документы, подтверждающие обучение в вузе, могут появиться на "Госуслугах" в 2024 году, следует из сообщения Минцифры.
"На "Госуслугах" появятся новые возможности для студентов — электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение. Можно будет онлайн следить за успеваемостью, пользоваться студенческими скидками там, где они предусмотрены, не предъявляя бумажных документов", — отметили в ведомстве.
Минцифры разместило проект соответствующего документа на regulation.gov.ru.
По данным министерства, доступ к электронным документам предоставят студентам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и аспиранты.
Электронный студенческий билет станет доступен на портале в следующем году, добавили в Минцифры, его можно будет предъявлять с экрана гаджета. Отмечается, что электронный билет не отменит действие обычного.